Ascolti tv, la De Filippi torna regina con “Amici speciali” e batte tutti

Ascolti tv Mediaset, la De Filippi torna regina con “Amici speciali”

Ottimo esordio per 'Amici speciali - con Tim insieme per l'Italia', al vertice della serata con 3.875.000 spettatori totali e il 20,81% di share commerciale; in particolare nella fascia di prima serata il nuovo show di Maria De Filippi ottiene 4.983.000 spettatori totali. Sempre su Canale 5, "Striscia la notizia" e' il programma piu' visto dell'access prime-time sul pubblico attivo con il 20,05% di share e 4.957.000 spettatori totali; in day-time, "Mattino Cinque - Speciale Coronavirus" e' la trasmissione piu' seguita della sua fascia d'ascolto sul pubblico attivo con, nella prima parte, il 18,32% di share (1.186.000 spettatori totali) e, nella seconda, il 15,08% di share (1.031.000 spettatori totali); "Uomini e donne" raggiunge 3.129.000 spettatori totali e il 23% di share commerciale.

"Pomeriggio Cinque" e' il piu' visto della sua fascia con: nella prima parte, 1.707.000 spettatori totali (15,22% di share attiva) e, nella seconda, 1.704.000 spettatori totali (14,58% di share attiva); "Avanti un altro!" si aggiudica il preserale sul target commerciale con il 21,79% di share e 3.398.000 spettatori totali. Su Italia 1, il film d'azione "22 minutes" e' visto da 1.423.000 spettatori totali e il 9,70% share tra i giovani 15-34 anni. Su Retequattro, in access prime-time, "Stasera Italia" informa, nella prima parte, 1.210.000 spettatori totali (4,59% di share individui) e, nella seconda, 1.322.000 spettatori totali (4,75% di share individui); a seguire, "Quarto Grado" e' il programma di approfondimento piu' seguito della prima serata con 1.415.000 spettatori totali e il 6,67% di share sul pubblico totale (5,77% sul target commerciale); il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero segna picchi dell'8,02% di share e di 2.136.000 spettatori totali. Su Iris, in prima serata, il film "The River Wild - Il fiume della paura", interpretato da Meryl Streep, appassiona 487.000 spettatori totali con il 2,01% di share sul target di rete.

Ascolti tv Rai, 2.6 mln per il film 'Tutti i soldi del mondo'

Bene 'Tutti i soldi del mondo', film di Ridley Scott, che su Rai 1 registra 2 milioni 668mila spettatori con 11% di share; sulla seconda rete 'N.C.I.S. Unita' Anticrimine' ottiene uno share del 5,5% con 1 milione 562mila spettatori e 'The Rookie' viene seguito da 1 milione 319mila spettatori (5% di share); 'Che storia e' la musica' su Rai 3 totalizza 1 milione 534mila spettatori (6,2%% di share). In seconda serata serata, su Rai1 bene 'tv-7' che registra 722mila spettatori (6,5% share); mentre su Rai 2 'Blue Bloods' totalizza 992mila spettatori 4,7% di share.

In day time sulla prima rete 'Uno mattina' tocca il 16,9% di share con 1 milione e 129mila spettatori, mentre 'Storie italiane' registra 1 milione 37mila spettatori con 11,9% di share'. La vita in diretta' totalizza 1 milione 840mila spettatori (15,3% di share). In access prime time sulla prima rete 'Techetechete' - Grazie maestro bosso' registra 4 milioni 630mila spettatori (17,6% di share), e 'I soliti ignoti il ritorno' e' seguito da 5 milioni 12mila spettatori con il 18% di share); mentre su Rai 3 'Blob' ottiene 1 milione 73mila spettatori (4,5% di share). Nel preserale 'L'eredita' - la sfida dei sei' totalizza 2 milioni 679mila con il 17,7% di share a seguire 'L'Eredita' per l'Italia' registra 4 milioni 175mila (21,6% di share). Sempre grande attenzione per tutta l'informazione Rai. Il Tg1 delle 20 totalizza 5 milioni 798mila e uno share del 24,1%. Il Tg2 delle 13 registra 2 milioni 667mila spettatori e il 14,6%. Il Tg3 delle 19 e' seguito da 2 milioni 360mila spettatori (13,7%) saliti a 3 milioni 325mila (share 16,2%) per le edizioni locali a cura della TgR.