Ascolti tv, la fiction su Rai 1 in replica dedicata a Mennea davanti a tutti

La replica della fiction 'Pietro Mennea - La freccia del Sud', trasmessa da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata di lunedì, con 2.462.000 spettatori e il 14.3% di share. Al secondo posto, su Canale5, 'Windstorm - Contro ogni regola', con 2.384.000 spettatori e il 13% di share. Al terzo posto, su Italia 1, la quarta puntata di 'Battiti Live', con 1.286.000 spettatori e il 7.7% di share. A seguire, tra gli altri ASCOLTI di prime time: 'Hawaii Five-0' e 'NCIS New Orleans' su Rai2 (rispettivamente, 1.242.000 spettatori, share 6%, e 1.014.000 spettatori, share 5.6%), il ritorno di 'Presadiretta' su Rai3 (829.000 spettatori, share 4.6%), 'Out of Time' su Rete4 (823.000 spettatori, share 4.7%), 'In Onda Focus' su La7 (810.000 spettatori, share 4.1%), 'La torre nera' su Tv8 (370.000 spettatori, share 2%), 'Gino, Gordon & Fred - Amici Miei' sul Nove (302.000 spettatori, share 1.9%). Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prima che in seconda serata, mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore.