Ascolti tv, la finale di The Voice Senior vince nel prime time. E Striscia...

Ascolti tv venerdì 5 aprile, il Prime Time

Nella serata di ieri, venerdì 5 aprile 2024, su Rai1 la finale di The Voice Senior, in onda dalle 21:41 alle 00:20, ha intrattenuto 3.679.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Se Potessi Dirti Addio, dalle 21:39 alle 23:38, ha conquistato 2.906.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Tutta un’altra vita è la scelta di 670.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Il cacciatore di giganti ha incollato davanti al video 853.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 la prima puntata di Lato A – La Storia della Più Grande Casa Discografica Italiana segna 492.000 spettatori con il 2.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.198.000 spettatori (8.2%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 887.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 MasterChef ottiene 533.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.103.000 spettatori (5.9%). Sul 20 Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2 arriva a 292.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 The Last Witch Hunter è scelto da 312.000 spettatori (1.7%). Su Iris Blow è seguito da 305.000 spettatori pari all’1.7%. Su RaiMovie Lo sbarco di Anzio sigla 238.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv venerdì 5 aprile, l'Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raduna 4.379.000 spettatori (23.1%) e Affari Tuoi conquista 5.463.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.971.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2 TG2 Post interessa 569.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 1.273.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.345.000 spettatori (6.9%) e Un Posto al Sole appassiona 1.571.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Prima di Domani raggiunge 730.000 spettatori e il 3.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.456.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 100% Italia arriva a 487.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo totalizza 650.000 spettatori (3.3%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti raccoglie 484.000 spettatori (2.5%).