Ascolti tv, La Talpa di Diletta Leotta? I veri numeri che fanno festeggiare Canale 5 e Mediaset

Ascolti tv ieri martedì 5 novembre 2024, La Talpa sfonda i 3 milioni con Diletta Leotta (Canale 5 e Mediaset Infinity)

Il prime time di martedì 5 novembre 2024 ha visto l'esordio su Canale 5 de La Talpa – Who is the mole” con Diletta Leotta in plancia di comando: 2.250.000 spettatori con il 14.04% di share recita la tabella Auditel (in una serata che ha visto accelerare Floris su La7). Anche se, c'è qualcosa d più da raccontare sul trend del reality riportato in onda da Mediaset con una versione rinnovata. Intanto la leadership sul pubblico attivo con il 16%. E poi, il muro dei 3 milioni superati (3.065.000) tra Canale 5 e Infinity. A proposito della piattaforma streaming di Mediaset va aggiunto che le anticipazioni che hanno introdotto gli spettatori ai meccanismi del programma hanno portato 815.000 individui a collegarsi.

La Talpa e Viola come il mare, la sinergia Canale 5 e Mediaset Infinity

Come noto infatti - e come annunciò Piersilvio Berlusconi sin dalla presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso luglio - per la prima volta un broadcaster propone un reality che si snoda su due diverse piattaforme di distribuzione, con modalità di racconto e formati differenti per streaming on demand e tv lineare, ottenendo un ottimo riscontro (sulla scia dell'esperimento vincente della scorsa primavera con la serie tv Viola come il mare 2). La Talpa è il contenuto di intrattenimento on demand più visto di tutte le piattaforme digital dell’ultima settimana.

Aspettando la prossima puntata su Canale 5, giovedì 7 novembre su Mediaset Infinity parte “La Talpa Detection”, formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. Fronte social. L'hashtag ufficiale #LaTalpa ha portato il reality al primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

