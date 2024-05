Ascolti tv, Viola come mare 2 fa volare Canale. E Mediaset Infinity.. I numeri

Ascolti tv e streaming, Viola come mare 2: che numeri su Canale 5 e Mediaset Infinity

Ascolti tv in crescita Viola come il mare 2 sempre leader su Canale 5 e Mediaset Infinity con oltre 3 milioni 700 mila spettatori (3.672.000 di ascolto medio).

In particolare, su Canale 5, “Viola come il mare” è stata vista da 2.375.000 telespettatori con una share del 15.10% (19.55% tra i 15-34enni). Sulla piattaforma Mediaset Infinity la terza puntata della serie ha registrato un ascolto medio di 1.298.800 individui (dal 24 aprile al 16 maggio).

“Viola come il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman è il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digital rilevate con 8.4 milioni di ore viste in streaming,

Su Mediaset Infinity sono disponibili gratuitamente e in esclusiva tutti gli episodi di “Viola come il mare”

Su Canale 5, il quarto episodio della serie sarà trasmesso in prima serata giovedì 23 maggio.

“Viola come il mare”, co-prodotta da RTI e Lux Vide (società del Gruppo Fremantle), è liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”.