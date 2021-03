Ascolti tv, Leonardo fa boom. E Matilda De Angelis conquista i social

Ascolti tv, Leonardo vola: stravince la serie tv di Rai1

La prima puntata dell'attesa fiction di Rai1, Leonardo, è un successo. Gli ascolti tv certificano il trionfo della prima rete di viale Mazzini nel prime time di martedì 23 marzo 2021 con 6.950.000 spettatori pari al 28.2% di share. Staccata la concorrenza, Canale 5 ha chiuso al secondo posto con un 'classico', quale Ghost convincendo 1.998.000 spettatori con uno share del 9.4%.

Leonardo, Matilda De Angelis conquista tv e social

Matilda De Angelis strega i telespettatori interpretando la donna del mistero, Caterina da Cremona. Il personaggio è inventato: si tratta di una modella, “migliore amica” di Leonardo Da Vinci, poi accusato di averla uccisa. “Sì raccontiamo la vita di Leonardo però con un occhiolino alla televisione, mica si può fare una rottura di p....”, aveva scherzato Matilda De Angelis, ospite di Mara Venier a Domenica In (e qualche settimana fa grande protagonista anche al Festival di Sanremo 2021 (co-conduttrice per una serata al fianco di Amadeus). La 25enne attrice bolognese, già nota tra l'altro per i suoi ruoli nella serie Hbo The Undoing (al fianco di Nicole Kidman), nel film tv I ragazzi dello Zecchino d’Oro e nella miniserie Tutto può succedere, ha conquistato anche i social. Per la sua bravura ("Bella bella questa serie e #MatildaDeAngelis sempre più brava", 'Finiti i primi due episodi di #Leonardo riassumerei il tutto con "Matilda sei mitica"') e ovviamente anche per il suo grande fascino ("Matilda De Angelis una venere, divina creatura!").

Matilda De Angelis e Amadeus - Sanremo 2021 (Lapresse)



Leonardo, cast stellare per la serie tv di Rai1

Aidan Turner nei panni di Leonardo Da Vinci con Giancarlo Giannini che interpreta Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo. Matilda De Angelis è Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara; Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) è Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; Carlos Cuevas (Merlì) è Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo e James D’Arcy (Homeland, Broadchurch) veste i panni di Ludovico Sforza detto il Moro.





Leonardo su Rai1, episodi e trama

La serie tv Leonardo racconta in otto episodi/quattro serate, girati interamente in inglese, la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente. La serie evento Leonardo è stata girata in oltre 50 location - fra interni ed esterni - principalmente nel Lazio e ha coinvolto circa 500 addetti. Oltre 1900 le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati. Figlio illegittimo di un notaio, Leonardo vive un'infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, Leonardo spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda. La serie racconta il mistero dell’uomo oltre il genio, attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa ed enigmatica rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità.