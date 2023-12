Ascolti TV lunedì 25 dicembre: la Rai domina con "Stanotte a Parigi"

Ascolti TV Lunedì 25 dicembre, il Prime Time

Nella serata di ieri, lunedì 25 dicembre 2023, su Rai1 – dalle 21:36 alle 00:08 – Stanotte a Parigi ha conquistato 3.239.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale5 – dalle 21:36 all’1:13 – il Concerto di Natale in Vaticano – XXXI Edizione ha incollato davanti al video 1.651.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 la prima tv di Crudelia è la scelta di 1.271.000 spettatori pari al 7.5%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada è visto da 1.157.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 La vita è meravigliosa segna 620.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza un a.m. di 788.000 spettatori (4.5%). Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone raggiunge 250.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 la prima tv di Beata Te ottiene 310.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Anplagghed sigla 527.000 spettatori con il 4% (breve presentazione: 357.000 – 2%). Sul 20 Il Signore degli Anelli – Le Due Torri raduna 421.000 spettatori (3.3%). Su Rai4 Innocenti bugie è visto da 352.000 spettatori (2%). Su Iris The Italian Job è scelto da 444.000 spettatori (2.6%). Su RaiPremium La sposa di neve raccoglie 277.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV Lunedì 25 dicembre, l'access Prime Time

Su Rai1 Affari Tuoi gioca con 4.008.000 spettatori pari al 22.5%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.968.000 spettatori pari al 16.6%. Su Rai2 Once Upon a Studio sigla 733.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 il film Jack Frost ottiene 829.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole totalizza 1.245.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 523.000 spettatori (3.1%). Su La7 Uozzap! ha interessato 806.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 407.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Little Big Italy in replica ha raccolto 453.000 spettatori (2.6%).