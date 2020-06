MediaTech

Mercoledì, 17 giugno 2020 - 12:53:00 Ascolti tv, Made in Sud esordio boom per Stefano De Martino e Fatima Trotta Ascolti tv, Made in Sud 10 al secondo miglior debutto di sempre nei dati Auditel

Stefano De Martino - Fatima Trotta Ascolti tv, Made in Sud esordio boom per Stefano De Martino e Fatima Trotta Grande ritorno su Rai2 per “Made in Sud” una delle poche produzioni Rai a ripartire post lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Ascolti tv molto alti per la prima puntata della decima edizione dello show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione di Biagio Izzo ha catturato il 9,9% di share pari a 2.121.000 telespettatori. Ascolti tv, Made in Sud 10 al secondo miglior debutto di sempre nei dati Auditel I dati Auditel di Made in Sud salgono rispetto al debutto del 2019 segnando il secondo miglior debutto di sempre in termini share dal 2013. La prima puntata della nuova edizione, partita martedì 16 giugno, raggiunge un picco pari al 13.65% di share alle 23.57 e alle 22.24 ben 2.573.000 telespettatori. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli è tornato il buonumore con tutta la squadra di comici; De Martino impegnato tra conduzione, canto e intrattenimento ancora una volta si è mostrato all’altezza e di talento confermando l’impegno e la direzione scelta per la sua attuale e futura carriera da ‘showman’ sulle reti della tv di Stato.