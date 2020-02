Ascolti tv, Malgioglio-Chiambretti: pace vicinissima dopo lo strappo a Cr4

Adesso sembra che lo strappo sia rientrato: Malgioglio e Chiambretti, dopo la furibonda lite della scorsa settimana a Cr4, sembra che siano tornati sereni come prima. Ieri, infatti, è stato registrato il programma di Chiambretti che andrà in onda stasera. Malgioglio era stato avvistato a Cologno Monzese, ma in “borghese”: non era pronto per andare in onda. Ma Chiambretti l’ha trascinato in studio e lui non si è sottratto.

Quindi, stasera, vedremo Cristiano di nuovo al fianco di Piero Chiambretti. L’indiscrezione corre nei corridoi di Cologno, quartier generale del Biscione. Cosa accadrà stasera? Sembra, dalle nostre indiscrezioni raccolte, che Malgioglio sarà presente nella seconda parte del programma. Pace fatta. Tutto torna come prima, più di prima. 4Vi sveliamo cosa è accaduto alla registrazione di Cr4

