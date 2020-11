Ascolti tv, Maria Pia Ammirati alla direzione di Rai Fiction

Maria Pia Ammirati alla direzione di Rai Fiction

Sono arrivati ai consiglieri Rai i curriculum per le due nomine che saranno proposte dall'ad Rai nel cda. Per Rai Fiction Maria Pia AMMIRATI, attuale direttore Rai Teche, e per la Direzione nuovi formati Pierluigi Colantoni, attuale vicedirettore della 'Direzione creativa'.

Rai Fiction, attualmente è guidata ad interim all'Ad Fabrizio Salini dopo l'addio di Eleonora Andreatta, passata Netflix. La scrittrice Maria Pia Ammirati è in Rai dal 1992 - direttore Rai Teche e Responsabile Content della Direzione Digital e dal giugno 2020 presidente di Istituto Luce Cinecittà - sul suo nome non dovrebbero esserci problemi.