Ascolti tv MasterChef boom con il trionfo di Edoardo Franco. Tutte le news

Ascolti tv, la finale di MaterChef soprende per gli ascolti e il vincitore, Edoardo Franco

L’appuntamento conclusivo di questa stagione di MasterChef, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, è stata in termini di ascolti la miglior finale delle ultime tre edizioni: media serata di 1 milione 60 mila spettatori medi e 5,31% di share, con 1.508.387 contatti e il 70% di permanenza: +24% rispetto alla finale dell’anno scorso. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 1 milione 119mila spettatori medi e il 4,7% di share, con 1.599.886 contatti (in aumento del +18% sull’anno scorso); a seguire, per il secondo e decisivo episodio di serata, 1.001.273 spettatori medi, con il 6,1% di share e 1.416.887 contatti (con una crescita del +31% rispetto a un anno fa).

Una finalissima con mille emozioni, con tre menù super personali e con un clamoroso successo di ascolti. MasterChef Italia ha incoronato il suo vincitore, Edoardo Franco: l’esuberante e brillante 26enne di Varese, ex rider durante il periodo in cui ha vissuto in Germania, si è aggiudicato, ieri sera, la finale di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Edoardo è stato proclamato dalla viva voce di Antonino Cannavacciuolo, giudice del programma insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Sul podio anche Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo, mentre quarto classificato è Mattia Tagetto, eliminato al termine del primo episodio della serata in cui è stata ospite la chef Clare Smyth, tre stelle a Londra, a Notting Hill, con il ristorante “Core by Clare Smyth” e vincitrice di numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di “Migliore Chef donna” del mondo nel 2018 per la guida dei 50 Best Restaurants.

Con la vittoria, Edoardo si aggiudica 100.000 euro in gettoni d’oro; la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette, “Daje! - La mia cucina senza confini”, edito da Baldini+Castoldi, in uscita dal 10 marzo; l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana; e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.