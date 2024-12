Ascolti tv, Mentana-Gruber e... La7 di Urbano Cairo vola a novembre 2024. Dietro a Rai 1 e Canale 5 nella fascia serale

Ascolti tv, Mentana-Gruber e... La7 di Urbano Cairo vola a novembre 2024

Buoni trend negli ascolti tv di La7 nel mese auditel appena concluso (3/30 novembre). La Tv del Gruppo Cairo Communication, si conferma per il terzo mese consecutivo al terzo posto nella fascia 20.00/22.30 (ossia quella lanciata dal Tg La7 di Enrico Mentana, Otto e Mezzo di Lilli Gruber e poi la prima parte dei vari talk). Lo share è del 6,3% di share con quasi 1,3 milioni telespettatori (+13%).

Ascolti La7 novembre 2024, terzo posto nella fascia serale dei talk show (da Floris a Formigli)

Terzo posto assoluto per la rete diretta da Andrea Salerno anche nella fascia 20.30/22.30 - ossia da Otto e Mezzo ai vari talk show (da DiMartedì by Giovanni Floris ai numeri super di Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo, passando per Piazzapulita di Corrado Formigli o Propaganda Live di Diego Bianchi) con il 6,1% (+11%) e oltre 1,2 milioni di telespettatori medi (+13%), dietro a Rai1 e Canale5.

Ascolti tv, La7 cresce nella giornata

Nella giornata (07.00/02.00) La7 si attesta al 4,5% (+20%), risultando il canale che cresce di più tra le generaliste.

Risultati eccellenti anche sui target qualificati. In prime time (20.30/22.30) è al secondo posto sia sul pubblico alto spendente con il 12,6% (+11%) che sui laureati dove raggiunge il 14,4% (+15%). Secondo posto che si conferma per entrambi i target anche nella giornata, rispettivamente con il 9,6% (+21%) e l’11% (+24%).

Ottimi riscontri anche sui social network: sono 7,8 milioni i follower dei profili de La7 e dei suoi programmi attivi sui social (+17%), e 4,6 milioni le interazioni social (+93%). Bene anche i podcast ascoltati sulle piattaforme nel mese, pari a 422.000 (+10%).

*delta crescita vs omologo 2023