Ascolti tv, Giletti batte Brindisi. Scanzi-Travaglio in crescita. E Gruber...

Ascolti tv ieri sera prime time, Storia di una famiglia per bene il programma più visto

'Storia di una Famiglia Perbene' su Canale 5 è stato il programma più seguito del prime time televisivo di mercoledì, con 3.237.000 spettatori e il 17.07% di share. Al secondo posto, 'Prodigi - La Musica è Vita' su Rai1, con 2.189.000 spettatori e l'11.45%. Al terzo posto, 'Chi l'ha Visto?' su Rai3, con 1.939.000 spettatori e il 9.91% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'X-Men Le Origini: Wolverine' su Italia 1 (1.199.000 spettatori, share 5.6%), 'Mare Fuori 2' su Rai2 (1.023.000 spettatori, share 5.1%), 'Non è L'Arena' su La7 (833.000 spettatori, share del 5%), 'Zona Bianca' su Rete4 (660.000 spettatori, share 4%), 'X Factor' su Tv8 (432.000 spettatori, share 2.4%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (375.000 spettatori, share 1.7%).

Ascolti tv Access Prime Time mercoledì 17 novembre, testa a testa Tg2 Post-Stasera Italia

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.853.000 spettatori con il 19.98%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.188.000 spettatori con uno share del 17.26%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 999.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.410.000 spettatori con il 5.86%.

Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.259.000 spettatori (5.44%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.720.000 spettatori (7.07%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.061.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.031.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.907.000 spettatori (7.84%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 458.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 421.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Pomeriggio di mercoledì, Uomini e donne da record

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.617.000 spettatori (13%) e Il Paradiso delle Signore ha incollato 1.785.000 spettatori (17%). La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.960.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione dalle 17:08 alle 17:36 e 2.321.000 spettatori con il 17.4% dalle 17:36 alle 18:40.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.574.000 spettatori (18.8%) e Una Vita 2.510.000 spettatori (18.8%), mentre Uomini e Donne sigla 2.957.000 spettatori pari al 24.9% (Finale a 2.456.000 e il 23.4%), Amici 2.132.000 spettatori (20.3%), Grande Fratello Vip 2.057.000 spettatori (19.8%) e Love Is In The Air 1.868.000 spettatori (16.8%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.693.000 spettatori. Su Rai2 Ore 14 Light dalle 14:02 alle 14:58 conquista 628.000 spettatori con il 4.7%, mentre il Question Time di circa un’ora interessa 205.000 spettatori (1.8%). A seguire Detto Fatto dalle 15:59 alle 17:11 incolla 442.000 spettatori con il 4.2% e Una Parola di Troppo diverte 419.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Tg Regione informa 2.583.000 spettatori (18.9%); Aspettando… Geo arriva a 856.000 spettatori (8.2%) e Geo a 1.674.000 spettatori (12.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 784.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Tagadà è visto da 360.000 spettatori (3.2%) e Tagadoc da 159.000 spettatori (1.4%).