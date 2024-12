Ascolti tv, This is Me? Silvia Toffanin distrugge Rai1. Amadeus (La Corrida) e Cazzullo su La7 da favola.. Top e Flop Auditel

Ascolti tv ieri 4 dicembre 2024: This is Me? Silvia Toffanin distrugge Rai1

Silvia Toffanin vince di nuovo: primo posto negli ascolti tv del mercoledì con This is me anche per la terza e ultima puntata. Il programma della conduttrice di Verissimo che ripercorre storia e star di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 chiude con 3.034.000 spettatori (21.8%). Per l'ultima puntata ospite a sorpresa Pier Silvio Berlusconi, AD di Mediaset e marito della conduttrice e in studio tanti protagonisti tra cui Elodie. La scorsa settimana Toffanin aveva raggiunto 2.928.000 spettatori (21.14%).

Ascolti tv, Chi l'ha visto? vola su Rai3

Secondo posto per Chi l'ha visto? su Rai3 che cresce a 1.634.000 spettatori (9.9%). Lo scorso mercoledì Federica Sciarelli aveva convinto 1.492.000 spettatori (9.14%). Risultato molto negativo invece per Rai1 che con il film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 si ferma a 1.648.000 telespettatori (9.3%) e viene quindi superato anche dalla partita Fiorentina-Empoli di Coppa Italia su Italia 1 (1.827.000 spettatori -9.5%).

Ascolti tv, La Corrida di Amadeus e Cazzullo bene

La Corrida sul Nove cresce a 996.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 653.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte chiamata Il Vincitore in onda dalle 23:22 alle 0.40 (con due picchi d'ascolto molto interessanti). Nella precedente puntata Amadeus aveva chiuso con un picco di 675.000 spettatori (6.6%). Una giornata particolare - 02 Giugno 1946 Monarchia contro Repubblica su La7 di Aldo Cazzullo fa 1.183.000 spettatori (7.1%)

Ascolti tv, Mario Giordano sotto al 5% su Rete 4

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 dicembre 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di Stucky su Rai2 con 1.466.000 spettatori (7.6%), Fuori dal coro su Rete 4 con 685.000 spettatori (4.8%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva interessato 614.000 spettatori (4.36%), Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con 387.000 spettatori (2%).