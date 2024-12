Ascolti tv, Belve fa il botto con la coppia Canalis-Bruganelli. Berlinguer cresce ma vince ancora Floris

Ascolti tv ieri 3 dicembre 2024: E' sempre Cartabianca cresce (5,5%) ma DiMartedì resta davanti seppur cali (8,1%)

Libera su Rai1 mantiene la corona di programma più visto il martedì con 3.150.000 spettatori pari al 17.6% di share. Subito dietro si piazza Endless Love su Canale 5 con 2.344.000 spettatori per il 12.4% di share. Belve su Rai2 schizza a 1.684.000 spettatori per il 9.9% di share. In questa puntata Francesca Fagnani ha intervistato Elisabetta Canalis, Sonia Bruganelli e Fabio Volo. La scorsa settimana aveva chiuso con 1.216.000 spettatori (7.1%).

E' sempre Cartabianca su Rete 4 cresce a 789.000 spettatori (5.5%) ma perde comunque la sfida con DiMartedì. Nella precedente puntata Bianca Berlinguer aveva raggiunto 576.000 spettatori (3.9%). Di Martedì su La7 cala a 1.378.000 spettatori (8.1%) ma resta il primo talk. La scorsa settimana Giovanni Floris aveva interessato 1.429.000 spettatori (8.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 dicembre 2024 per le altre reti: Un giorno in pretura Rai - Speciale Giulia su Rai3 con 1.023.000 spettatori (5.3%), la partita di Milan-Sassuolo di Coppa Italia su Italia 1 con 1.819.000 spettatori (8.9%), X Factor 2024 su TV8 con 447.000 spettatori (2.9%), Un magico Natale sul Nove con 394.000 spettatori (2.1%).