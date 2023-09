Ascolti tv, Merlino schianta De Girolamo. Pomeriggio 5 batte Estate in diretta

Ascolti tv, Estate in Diretta raggiunge nel pieno della trasmissione 1,36 milioni di spettatori per il 16,23% di share

Questo lunedì Myrta Merlino ha esordito alla conduzione di Pomeriggio Cinque dopo l'allontamento di Barbara D'Urso da parte di Mediaset. La nuova stagione del programma di Canale 5 non poteva che iniziare nel migliore dei modi. La Merlino non solo può festeggiare un debutto con numeri davvero eccezionali ma anche la netta vittoria sul diretto concorrente Estate in Diretta su Rai1. In più il suo esordio è stato migliore di quello dell'anno scorso con ancora Barbara D'Urso alla guida del programma.

Pomeriggio Cinque ha chiuso la prima puntata stagionale con 1,663 milioni di spettatori e il 21,37% di share con la prima parte. Nella seconda parte ottiene 1,572 milioni di spettatori e il 19,33% di share. Estate in Diretta con la conduzione di Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo si ferma invece a 1,364 milioni di spettatori per il 16,23% di share.