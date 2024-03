Ascolti tv, Michelle Impossible & Friends: esordio flop per Hunziker

Ascolti tv ieri 6 marzo 2024: boom per Chi l'ha visto? (12,4%). Bene anche Fuori dal Coro (5,2%)

Canale 5 vince negli ascolti tv del mercoledì con il ritorno di Michelle Impossible & Friends, che arriva a 2.254.000 spettatori per il 15.8% di share. Nella prima puntata gli ospiti sono stati Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Nella precedente edizione Michelle Hunziker aveva esordito con 2.824.000 di spettatori (21,40%). Segue poi Rai1 con il film Ricatto d'amore, che ha appassionato 2.239.000 spettatori pari al 12.9% di share. Terzo posto per Chi l'ha visto? su Rai3 con 2.004.000 spettatori pari al 12.4% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.855.000 spettatori (10.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 marzo 2024 per le altre reti: Mare fuori su Rai2 con 1.082.000 spettatori (6.7%), Justice League su Italia 1 con 1.039.000 spettatori (6%), Fuori dal coro su Rete 4 con 722.000 spettatori (5.2%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva raggiunto 670.000 spettatori (4.5%). Inchieste da fermo - L'America di Biden su la7 con 763.000 spettatori (4.2%). Italia's Got Talent su TV8 con 542.000 spettatori (3.2%), Redemption - Identità nascoste sul Nove con 295.000 spettatori (1.7%).