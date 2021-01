Ascolti tv, Milan-Juventus sfiora il 10%. Tg2 Post vola e batte la Palombelli

Ascolti tv, Amadeus stravince in prime time

I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia vincono la serata degli ascolti tv di mercoled' 6 gennaio: il programma di Rai1 è piaciuto a 5.384.000 spettatori con il 22.7% di share. Su Canale5 la terza puntata di Fratelli Caputo è stata vista da 2.404.000 spettatori con uno share del 9.7%.

Ascolti tv, TG2 Post vola con il caos Usa e batte Stasera Italia Speciale

Molto bene su Rai2 Tg2 Post sull’assalto al Congresso americano che conquista 1.620.000 spettatori (6%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale fa 860.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Now You See Me 2 è stato visto da 1.586.000 spettatori pari al 6.4%. Su Rai3 la replica de I Miserabili ha ottenuto 905.000 spettatori con il 3.5%.

Ascolti tv, Milan-Juventus sfiora il 10%

Su La7 Atlantide (su Churchill, replica) arriva a 515.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Dirty Dancing è seguito da 585.000 spettatori con il 2.3%. Chiude Tv8 con Un Natale inaspettato che tiene 364.000 spettatori (1.4%). Sui canali Sky Milan-Juventus è vista da 2.720.000 spettatori (9.9%).

Ascolti tv, Antonella Clerici da record

Nel corso della giornata da segnalare l'ottimo risultato di Antonella Clerici che vede il traguardo del 15%: E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 2.564.000 spettatori con il 14.9%. Tra i programmi sportivi della seconda serata vola su Rai2 La Domenica Sportiva che va in gol con 1.074.000 spettatori (6.7%). Su Italia1 Pressing Serie A è visto da 452.000 spettatori (5.8%).

Ascolti tv, Tg1 Edizione Straordinaria supera il 25%. Tg La7 sugli Usa sfiora il 4%

Su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria – in onda dalle 23:05 alle 23:31 all’interno di Soliti Ignoti – tocca quota 5.579.000 spettatori con il 25.7%. In seconda serata Su Rai3 Tg3 Linea Notte fa 825.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 TgLa7 Edizione Straordinaria – dalle 22:28 alle 1:02 – ha ottenuto 655.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv, TG1 super: stacca il Tg5 Tg2 supera i 2 milioni

Super Tg1 alle 20: il telegiornale diretto da Giuseppe Carboni vola a 6.720.000 (25.5%). Lontanissimo il TG5 di Clemente Mimun che viene seguito da 4.617.000 (17.4%). Molto bene il TG2 di Gennaro Sangiuliano che supera i 2 milioni alle 20,30 (2.135.000, 7.7%) e il TG3 delle 19 che viene visto da 2.646.000 (11.6%). Il TG La7 di Mentana arriva a 1.322.000 (5%)