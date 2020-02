Ascolti Tv: Miracolo Guaccero, dopo il flop non lascia ma triplica i programmi

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di Una Storia da Cantare, in onda su Rai1 il sabato sera, non sono stati esattamente incoraggianti per Bianca Guaccero (e il suo co-conduttore Enrico Ruggeri), e i risultati di Detto Fatto trasmesso su Rai2 nei pomeriggi feriali non fanno certo gridare al trionfo.

Eppure, almeno per questa stagione in corso, la bella presentatrice pugliese dormirà sonni tranquilli, finanche premiata dal nuovo direttore della Seconda Rete Ludovico Di Meo.

Già, perché, Bianca sarà - a partire dal sette marzo prossimo - al timone di ben tre programmi, complice - oltre a Una Storia da Cantare e Detto Fatto - un'appendice del sabato mattina di Rai2 che s'intitolerà Casa Detto Fatto. Suoi ospiti fissi l'ex inquilino del Grande Fratello Jonathan Kanashian, assurto a nuovo volto Rai e presente in ogni trasmissione televisiva del Servizio Pubblico, che si occuperà di gossip e Mauro Perfetti che si dividerà tra oroscopi e fornelli.

Paola Perego, intanto, scalda i motori per sostituire la Guaccero nei pomeriggi di Rai2 fin dalla stagione autunnale, ma siamo certi che Bianca - che ha sette vite come i gatti - saprà cadere in piedi, chiamata a nuove avventure professionali.