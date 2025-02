Ascolti tv, Monica Setta vola al 5% di share anche in seconda serata su Rai2

Monica Setta, ascolti boom. Storie di donne al bivio supera il traino al 3,7% e la prima serata al 3.4%

Continua il successo del programma ideato e condotto dalla giornalista che è anche al timone dello spin off Storie di donne al bivio week end sabato con uno share di poco inferiore al 6 per cento. Le nuove puntate, partite ieri, si aprono all'intrattenimento musicale e alla presenza di "quote azzurre".