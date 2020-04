Ascolti tv, Montalbano batte Harry Potter. Report cala. Buon ritorno di Porro

Ascolti tv, Montalbano batte Harry Potter. Ficarra e Picone sotto il 10% su Canale 5. Dati Auditel

Il Commissario Montalbano vince gli ascolti tv anche in replica. L'episodio andato in onda lunedì 6 aprile su Rai1 dal titolo 'Un diario del '43' ha ottenuto infatti 5.970.000 telespettatori e uno share del 20,03%, battendo il film 'Harry Potter e i doni della morte: Parte I' che su Italia 1 ne ha totalizzati 4.622.000 pari al 16,44% di share. Terzo posto per il duo Ficarra e Picone il cui film, 'Il 7 e l'8', su Canale 5 è stDati Auditelato visto dai 2.665.000 telespettatori con il 9,5% di share.

ASCOLTI TV, NICOLA PORRO E QUARTA REPUBBLICA AL 7%. REPORT IN CALO. Dati Auditel

Quarta Repubblica su Rete4 ha visto il ritorno alla conduzione di Nicola Porro, dopo la malattia e la quarantena: molto bene i dati Auditel che vedono il programma di approfondimento della rete di Mediaset al 7% con 1,655 milioni (lunedì' scorso Speciale Stasera Italia aveva fatto 1.342.000 spettatori con il 4.4% di share). Su Rai3 Report conquista 2.550.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Numeri buoni anche se la settimana precedente erano stati 3.094.000 spettatori con uno share del 10%

Su Tv8 Alessandro Borghese quattro ristoranti ha guadagnato l’1,4% con 427 mila spettatori, mentre sul Nove il film Trappola in fondo al mare 2 ha fatto l’1,1% con 328 mila contatti.

ASCOLTI TV, STRISCIA LA NOTIZIA E CAMILLERI RACCONTA: PARI TRA CANALE 5 E RAI 1. Dati Auditel

Nell'access prime time pareggio tra Rai1 e Canale 5. Camilleri Racconta va a 5.078.000 spettatori con il 16.2%. Striscia la Notizia tocca i 5.113.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post arriva il 3.9% con 1.225.000 spettatori. Su Italia1 CSI: 1.531.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Non ho l’Età a 1.178.000 spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole 1.135.000 (3.6%). Su Rete4 Stasera Italia nella prima parte arriva a 1.309.000 individui all’ascolto (4.2%), nella seconda sale a 1.842.000 (5.9%). La7 Otto e Mezzo vede Lilli Gruber a 2.331.000 spettatori (7.4%). Su TV8 Guess my Age si prende 670.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco tiene 345.000 spettatori con l’1.1%.