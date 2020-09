Ascolti tv, Floris con Salvini batte Mario Giordano e Di Maio. La Berlinguer..

Ascolti tv, Floris con Salvini batte Mario Giordano e Di Maio

Martedì di fuoco nella sfida dei talk show: Giovanni Floris schiera Matteo Salvini (che si è scontrato con Carofiglio) e batte Mario Giordano che ha intervistato Di Maio. Sfida all'insegna dell'equilibrio tra Di Martedì e Fuori dal Coro. Su La7 si sintonizzano 1.108.000 spettatori con uno share del 5.5%, mentre Rete 4 convince 899.000 spettatori con il 5.5% di share. Il terzo incomodo è Rai3 dove #Cartabianca raccoglie 918.000 spettatori ma sta sotto il 5% di share (4.7%).

Ascolti tv, Il Commissario Montalbano vince la serata, ma A Star is Born si difende bene. I dati Auditel

Nella serata di martedì 15 settembre 2020, ha vinto Rai1: Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi arriva a 3.647.000 spettatori pari al 18.1% di share. Bene comunque Canale 5 con A Star is Born che viene visto da 2.789.000 spettatori con il 15.2% di share. Sul podio Rai2 e Boss in Incognito che fa 1.866.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Italia 1 Deadpool ha catturato l’attenzione di 1.211.000 spettatori (5.9%). Su TV8 Name that Tune è stato seguito dal 2.6% con 544.000 spettatori mentre sul Nove Transporter: Extreme chiude con 387.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv, Lilli Gruber batte Barbara Palombelli

In access prime time vince Rai1 con Soliti Ignoti – Il Ritorno (4.445.000 spettatori con il 18.8%) davanti a Canale 5 con Paperissima Sprint (3.569.000 spettatori con uno share del 15.1%). Su Rai2 Tg2 Post arriva al 4.1% con 970.000 spettatori. Nella sfida dell'informazione vince La7 con Otto e Mezzo di Lilli Gruber (1.673.000 spettatori e il 7.1%). Staccata Rete4 e Stasera Italia News di Barbara Palombelli che ha conquistato 1.192.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.156.000 (4.8%) nella seconda.