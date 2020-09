Salvini-Carofiglio, scontro da Floris. “Anche questo sospiro...”. VIDEO

SALVINI-CAROFIGLIO, SCONTRO DA FLORIS: "USA MANUALE DELLE TECNICHE COMUNICATIVE"

Attimi di tensione a Di Martedì, il salotto televisivo di Giovanni Floris, fra il leader della Lega Matteo Salvini e lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Il duello verbale fra i due ruota intorno all'elusione delle risposte da parte del segretario del Carroccio, a domande puntuali nel merito delle vicende giudiziarie che vedono coinvolto il suo partito. Sarebbe di ben altra importanza - dice in sintesi Salvini - discutere di scuola e scadenze fiscali in arrivo.

#seLEGAperde_valigieperSALVINI



Carofiglio ha messo a nudo il re: rispondere mai, eludendo coerentemente le domande scomode ed urticanti. Divagare, propinando la solita noiosa manfrina. Un non politico, ormai cotto, che merita percentuali da zero virgola !pic.twitter.com/a5kfYCAgQG — Milko Sichinolfi 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete (@MilkoSichinolfi) September 16, 2020

Post Twitter