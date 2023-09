Ascolti tv, Moreno flop: "Filorosso Extra" ko. Arrivano Fagnani-De Girolamo

Ascolti tv, Filorosso Extra di Manuela Moreno fa flop

Manuela Moreno con il suo “Filorosso Extra” pensato perché proseguisse nel corso di ottobre, non ha dato i risultati sperati su Rai3.

In settimana il programma era anche stato superato negli ascolti tv da Primo Appuntamento di Flavio Montrucchio su Real Time (Canale 31).

Un grande risultato per Discovery e una sconfitta dura per la terza rete di viale Mazzini che aveva raccolto il 2,1% di share, con un totale di 303mila spettatori, soffrendo duramente la concorrenza proprio di Bianca Berlinguer che ha spostato il suo (E' sempre) Cartabianca su Rete 4 (oltre ovviamente a Floris con DiMartedì su La7)

Belve della Fagnani e Avanti Popolo" di Nunzia De Girolamo, sfida Rai a Bianca Berlinguer

E mentre da martedì 26 settembre, per 5 puntate in prima serata su Rai 2, torna il programma di Francesca Fagnani “Belve” (in anticipo rispetto a quanto comunicato) dal 10 ottobre la terza rete di viale Mazzini ripone speranze per l'arrivo di Nunzia De Girolamo che ha dato ottima prova anche in estate e andrà in onda con “Avanti Popolo” occupando lo spazio vuoto lasciato da CartaBianca.