Ascolti tv, Myrta Merlino sotto al 17%. Estate in diretta chiude con...

Ascolti tv venerdì 8 settembre 2023, Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino al 16,7%. E la Vita in Diretta Estate...

L'Estate in Diretta nel daytime del pomeriggio di venerdì 8 settembre chiude la sua stagione con ascolti tv che vedono il programma a quota 1.465.000 spettatori con il 18.5% (presentazione a 1.181.000 e il 16%). Su Canale5 Beautiful piace a 2.471.000 spettatori (21.5%), Terra Amara 2.478.000 spettatori (23.4%) e La Promessa 1.808.000 spettatori (21.7%). A seguire Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino convince 1.212.000 spettatori (16.7%) nella prima parte, 1.281.000 spettatori (16.6%) nella seconda parte e 1.131.000 spettatori (13.6%) nella terza parte di breve durata chiamata I Saluti.

Da segnalare la Nazionale Under 21 italiana nel pomeriggio di Rai2: la partita valida per le Qualificazioni agli Europei di categoria giocata in Lettonia (e finita 0-0) va in gol con 426.000 spettatori pari al 5.7% (pre e post gara a 313.000 e il 4.1%; primo tempo a 373.000 e il 4.9%, secondo tempo a 473.000 e il 6.5%).

Ascolti tv, Paperissima Sprint' sfiora quota 2,5 milioni

Nell'access prime time su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha realizzato 2.455.000 telespettatori e uno share del 14,61%. Nella fascia preserale su Rai1 'Reazione a Catena' ha ottenuto 3.449.000 telespettatori e uno share del 28,3% mentre Canale 5 'Caduta Libera' è stata vista da 1.912.000 telespettatori (share del 16,38%).

Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto il prime time con 6.179.000 telespettatori e uno share del 37,79%, la seconda serata con 3.198.000 telespettatori e uno share del 40,38% e l'intera giornata 2.690.000 telespettatori e uno share del 38,38%.

