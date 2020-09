Ascolti tv: Nero a metà vince su Bayern-Siviglia, Gruber batte la Palombelli

Ascolti Tv prima serata di giovedì 24 settembre

Nella serata di ieri, giovedì 24 settembre 2020, su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.553.000 spettatori pari al 21.3% di share, battendo su Canale 5 l’incontro di Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia che ha raccolto davanti al video l’11.7% di share. Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha raggiunto il 4.5%, mentre su su Italia 1 Chicago Med il 5.6%.

Su Rai3 La Truffa dei Logan ha totalizzato il 3%, mentre su Rete4 Dritto e Rovescio il 6.1% e su La7 PiazzaPulita il 5.5%. Su TV8 Ex – Amici come Prima! ha segnato il 2.2% mentre sul Nove Gino cerca Chef si è fermato all’1.3%. Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show sigla l’1.7% e su La5 quella di Temptation Island il 2.1%. Su Sky Uno X Factor si porta al 2.8%.

Ascolti Tv Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene il 19% e su Canale 5 il breve appuntamento con Paperissima Sprint piace al 13.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.4% e su Italia1 CSI il 4.6%. Su Rai3 Tutto su mia Madre ha convinto il 4.3% e Un Posto al Sole il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia News ha raggiunto il 5.7% nella prima parte e 5.8% nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo il 7.3%. Su TV8 Guess my Age piace al 2.4% degli spettatori e sul Nove Deal with It – Stai al gioco al 2.6%, mentre su Real Time Cortesie per gli Ospiti al 2%.

Ascolti Tv Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio del 20.2% mentre Reazione a Catena del 24.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna il 14.9% e Caduta Libera il 17.4%. Su Rai2 Hawaii Five-0 raggiunge il 4.1% e Castle il 4.5%. Su Italia1 CSI: NY segna il 2.3% con il primo episodio e il 2.7% con il secondo. Su Rai3 il TGR informa il 14% di spettatori e Blob segna il 4.4%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% mentre su La7 The Good Wife lo 0.8%. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia all’1.4%. Sul Nove Airport Security Europa piace all’1.1%.