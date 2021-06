Ascolti tv: niente effetto Salvini per Gruber, Boccia boom con Diletta Leotta

E' Ulisse – Il Piacere della Scoperta, a conquistare gli ascolti tv della prima serata di ieri 3 giugno 2021, con la partecipazioni di Alberto e Piero Angela, con 3.135.000 spettatori e il 15.7% di share. Su Canale 5 L’Ultima Gara con Raoul Bova ha raccolto 2.131.000 spettatori e lo 10.3% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta 1.595.000 spettatori e il 7.5%.

Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 ha interessato 1.170.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 A Private War 801.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 1.168.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 850.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 I Delitti del BarLume -Il Re dei Giochi segna 406.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti TV Access Prime Time di giovedì 3 giugno, per la Gruber nessun effetto Salvini

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 4.725.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.416.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 914.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.032.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.063.000 spettatori con il 5.4%. Un Posto al Sole raccoglie 1.656.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.091.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.068.000 spettatori (4.7%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.474.000 spettatori: Lilli Gruber ha ospitato Matteo Salvini ma questo non ha avuto un grande effetto sugli ascolti che si sono fermati al 6,8% di share. Il leader della Lega ha comunque inscenato un simpatico siparietto, offrendo dei fiori alla conduttrice e dicendo che "non è tempo per litigare, dopo il Covid siamo tutti più buoni".

Preserale, ascolti tv di giovedì 3 giugno

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.504.000 spettatori (23%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.647.000 spettatori (25%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.056.000 spettatori (10.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.997.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 561.000 spettatori (4.1%), NCIS Los Angeles segna 940.000 spettatori (5.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 350.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 425.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.299.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 991.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 821.000 individui all’ascolto (4.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 101.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 120.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio.

3 giugno, ascolti tv della seconda serata: boom per Venus Club con Diletta Leotta

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 645.000 spettatori con il 9.1% di share. Su Canale 5 Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick ha totalizzato una media di 450.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai2 Il Mythonauta segna 363.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 Candle in Barbed Wire segna 251.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Venus Club è stato visto da 554.000 spettatori (6%): il programma di Lorella Boccia è arrivato alla penultima puntata con tre ospiti d'eccezione: Diletta Leotta, Michela Giraud ed Ema Stokholma. Al fianco della conduttrice, come sempre, Iva Zanicchi e Mara Maionchi.