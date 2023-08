Ascolti tv, niente boom per Zona Bianca: Brindisi si conferma al 7,5% di share

Ascolti tv ieri 9 agosto 2023: la fiction di Rai1 in replica è il programma più visto con 1.97 milioni di spettatori per il 15,4% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del mercoledì con la replica di Scomparsa, che ha incollato al video 1.976.000 spettatori pari al 15.4% di share. Medaglia d'argento per La Foresta degli Scomparsi su Canale 5 con 1.025.000 spettatori con il 9.9% di share. Terza posizione per Delitti in Paradiso su Rai2 con 960.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 agosto 2023 per le altre reti: Nel secolo breve 1963 – L’assassinio di Kennedy su Rai3 con 678.000 spettatori (4.9%), Freedom Summer su Italia 1 con 595.000 spettatori (5.1%), Zona Bianca su Rete 4 con 31.000 spettatori (7.5%), Le regole della casa del sidro su La7 con 459.000 spettatori (3.6%), la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 304.000 spettatori (2.5%), Per qualche dollaro in più sul Nove con 365.000 spettatori (3.1%).