Ascolti tv, non c'è... partita: Juventus-Milan stravince (34%). Crozza scende

Ascolti tv, non c'è... partita: Juventus-Milan stravince (34%)

Juventus-Milan vince a mani basse la sfida degli ascolti tv. Il gol che non si è visto sul campo (0-0 e finale di Coppa Italia per Cristiano Ronaldo e compagni) lo segna Rai1 con 8.277.000 spettatori e il 34% di share. Al secondo posto su Canale 5 Notting Hill convince 2.009.000 spettatori pari al 9.4% di share.

Ascolti tv: Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi non risente di Juventus-Milan: Rete 4 sale al 7,4%

Chi non risente della partita è Rete 4. Molto bene gli ascolti tv per Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi che raggiunge 1.356.000 spettatori con il 7.4% di share in crescita sulla scorsa settimana (1.275.000 spettatori con il 6.61%). Su La7 l'ultima puntata di Propaganda Live tiene 856.000 spettatori con uno share del 5.5% (e Propaganda per Giulio, in onda dalle 21.16 alle 21.52 fa il 4% con 1.009.000 spettatori) abbastanza in linea con sette giorni fa (1.029.000 spettatori con uno share del 5.36%).

Ascolti tv, Fratelli di Crozza al 4,1%

Scende Fratelli di Crozza sul Nove che raggiunge 1.010.000 spettatori e il 4.1% rispetto a 1.332.000 spettatori con il 5.37% del 5 giugno. Tra gli altri programmi su Rai2 il Giorno del riscatto fa 1.055.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Olè prende 758.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Notte prima degli esami conquista 807.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of arriva al 2.4% con 560.000 spettatori.