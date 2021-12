Ascolti tv, Non è l'Arena raccoglie il 5.6%. Sciarelli con Chi l'ha visto vola al 10.1%

Vince gli ascolti tv di mercoledì 1 dicembre 2021 Tutto il mio folle amore su Rai 1 che ha conquistato 2.499.000 spettatori e l'11.8% di share. Il debutto di Tutta Colpa di Freud – La Serie su Canale 5 ha raccolto 2.592.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 Mare Fuori 2 ha interessato 1.198.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Tomorrowland – Il mondo di domani ha raccolto 1.043.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha interessato 1.928.000 spettatori pari al 10.1%. Su Rete4 Zona Bianca ha raccolto 662.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è L’Arena ha raccolto 914.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 X Factor – Live Show segna 306.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv, nell'access prime time Gruber vince su Palombelli col 6.8%

Soliti Ignoti – Il Ritorno su Rai 1 ha raccolto 4.813.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha intrattenuto 3.739.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha interessato 861.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.245.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.453.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole da 1.796.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 987.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 870.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.659.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 313.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 352.000 spettatori (1.5%).

Daytime pomeriggio, Milo Infante con Ore 14 raccoglie il 4.2%

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.680.000 spettatori (13.3%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.985.000 spettatori (18%). La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.022.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 17:05 alle 17:35 e 2.460.000 spettatori con il 18.1% dalle 17:35 alle 18:41. Su Canale5 Beautiful conquista 2.476.000 spettatori (17.8%) e Una Vita 2.435.000 spettatori (18%), mentre Uomini e Donne sigla 2.851.000 spettatori pari al 23.9% (Finale a 2.330.000 e il 21.1%), Amici 2.155.000 spettatori (19.6%), Grande Fratello Vip 1.940.000 spettatori (17.9%) e Love Is In The Air 1.820.000 spettatori (15.5%). Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.724.000 spettatori pari al 13.9% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:48 e 2.010.000 spettatori pari al 14.7% dalle 17:52 alle 18:29 (I Saluti a 1.805.000 e il 12%). Su Rai2 Ore 14 Light conquista 561.000 spettatori con il 4.2% e Question Time dalle 15 alle 16:10 173.000 spettatori con l’1.5%.