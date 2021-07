Ascolti TV, Nove Lune e Mezza: Claudia Gerini regina della prima serata

Ascolti TV, Nove Lune e Mezza: il film con Claudia Gerini sulla maternità surrogata è primo con il 12,4% di share

Il primo posto negli ascolti TV di ieri sera per il prime time se lo aggiudica Canale 5 con il film "Nove Lune e Mezza". La pellicola diretta da Michela Andreozzi con Claudia Gerini e Arisa racconta le vicende di due sorelle che convivono con i rispettivi fidanzati. Una di esse, contraria alla maternità, decide di affittare l'utero all'altra per permetterle di avere un figlio. "Nove Lune e Mezza" è stato visto da 2.119.000 telespettatori (share del 12,24%).

Secondo gradino del podio per Rai1 la cui programmazione è stata dedicata alla vittoria della Nazionale. La rete ammiraglia di viale Mazzini, infatti, ha riproposto la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra seguita da 1.728.000 telespettatori (share del 13,19%). Partita preceduta, dalle 20,44 alle 21,44, da 'Sogno Azzurro la strada per Wembley', un docu-film che ricostruisce il percorso della squadra guidata dal tecnico Roberto Mancini dall'esordio alla vittoria di Londra, che ha totalizzato 4.133.000 telespettatori e il 21,22% risultando il programma più seguito dell'access prime time.

Terzo gradino del podio per Rai3 con la replica di 'A Raccontare Comincia Tu' con Raffaella Carrà e Renato Zero che ha totalizzato 1.505.000 telespettatori e uno share dell'8,51%. A seguire, su Rai2 'Squadra Speciale Cobra 11' è stato visto da 1.124.000 telespettatori pari al 5,75% di share mentre su Italia1 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift' è stato seguito da 901.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,1%.

Su La7 'In Onda' ha totalizzato 734.000 telespettatori e uno share del 4,1% mentre su Retequattro 'Le Crociate' ha interessato 569.000 telespettatori il 3.7% di share. Chiudono gli ascolti TV del prime time Nove con 'Matrimonio a Quattro Mani' che è stato visto da 509.000 telespettatori (2,9% di share) e Tv8 con 'I Delitti del BarLume - Aria di Mare', seguito da 393.000 telespettatori.