Ascolti tv, Panariello Conti e Pieraccioni vincono il prime time

ASCOLTI TV AUDITEL VENERDI' 11 SETTEMBRE: 'PANARIELLO CONTI PIERACCIONI LO SHOW' VINCE PRIME TIME PER RAI1

Panariello Conti Pieraccioni Lo Show', grazie a 2 milioni 258mila spettatori, pari al 12,9% di share, incassa il prime time del venerdì per Rai1. Segue Canale 5, con i 2 milioni 75mila spettatori pari al 10,7% di share realizzati da 'Il Volo - 10 anni insieme'. Torna in onda su la7 'Propaganda Live' con 777mila spettatori e il 5,4% di share. In access prime time ancora Rai1 in vetta con 'Techetechetè' visto da 3 milioni 691mila spettatori pari al 17,2% di share.

ASCOLTI TV AUDITEL VENERDI' 11 SETTEMBRE: NEL PRESERALE VINCE "REAZIONE A CATENA"

Nel preserale, sempre sulla rete ammiraglia della Rai, si conferma la supremazia di 'Reazione a catena' che nella prima parte incassa il 19,3% di share con 2 milioni 249mila spettatori e nella seconda parte il 23,4% con 3 milioni 577mila. In seconda serata Rai1 ha schierato Tv7 incassando 455mila spettatori e il 6,9% di share.