Ascolti tv, Paola Perego e Simona Ventura superano il 6% con Citofonare Rai2

Brilla Rai2 nel daytime di domenica 25 febbraio con Paola Perego e Simona Ventura. Citofonare Rai2 festeggia una giornata vincente negli ascolti tv.

La formula del programma è collaudata come racconta la presentazione Rai del programma: "Un allegro via vai di ospiti, i cosiddetti "amici della domenica". Tra loro attori, cantanti, esperti di vario genere, imitatori, e anche uno speciale astrologo. Ognuno di loro porta qualcosa per il pranzo: una storia, una torta, una pianta, un libro, un viaggio in qualche posto incredibile dell'Italia, una mostra, oppure una canzone tutta da ballare".

E guardando i dati Auditel, il programma domenica 25 febbraio va in crescendo, partendo a quota 399.000 spettatori (5.5%) nella presentazione, salendo a 477.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e sfioranti quasi i 700mila (690.000 spettatori) nella seconda parte che tocca uno share del 6.4%.