MediaTech

Venerdì, 2 luglio 2021 Ascolti tv: Parenzo-De Gregorio crollano in prima serata, stravince Del Debbio Ascolti tv, In Onda (5,75%) batte Stasera Italia News ma non regge la prima serata dove gli ascolti crollano al 2,67% mentre Dritto e Rovescio chiude al 7,74%