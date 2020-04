Ascolti tv, Pavarotti su Rai1 mette ko Paperissima. E poi... ASCOLTI TV NEWS

Ascolti tv, Pavarotti su Rai1 mette ko Paperissima su Canale 5

Ascolti tv venerdì 24 aprile 2020, su Rai1 il docufilm Pavarotti vince la serata del prime time con 4.036.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 la replica di Paperissima arriva a 3.078.000 spettatori pari all’11.2% di share.

Ascolti tv, Twilight Saga: Eclipse manda sul podio Italia 1

Su Rai2 NCIS in prima tv sfiora i 2 milioni di spettatori (1.997.000) con il 6.7% di share mentre The Rookie fa 1.759.000 spettatori e il 6.5%. Bene gli ascolti tv di Italia 1 con The Twilight Saga: Eclipse che sale a 2.229.000 spettatori (8.3%) e sale sul podio del prime time. Su Rai3 In guerra per amore a 1.243.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Ascolti tv, Quarto Grado su Rete4 oltre il 7%

Ascolti tv buoni per Rete 4 con il talk show di approfondimenti Quarto Grado che arriva a 1.597.000 spettatori con il 7.1% di share. Su La7 Propaganda Live registra 1.519.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of arriva a 758.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza – Il Meglio di Quando si Stava Meglio a 478.000 spettatori con l’1.7%.