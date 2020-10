Ascolti tv: Quarta Repubblica con Salvini cresce, Gruber batte la Palombelli

Ascolti tv prima serata

'Io ti cercherò' debutta e vince gli ascolti della serata di ieri. La fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann e Maya Sansa ha ottenuto infatti 5.159.000 telespettatori e il 20,14% di share nel primo episodio, e 4.546.000 e il 21,2% nel secondo. Su Canale 5 il 'Grande Fratello Vip' ha totalizzato invece 3.390.000 spettatori pari al 20,56% di share. Terzo gradino del podio per Rai2 che con 'Jumanji - Benvenuti nella giungla' ha conquistato 1.428.000 telespettatori con il 5,97% di share.

A seguire gli altri programmi della prima serata di ieri: su Italia 1 'Le Iene presentano: Mario Biondo, un suicidio inspiegabile' (1.314.000 telespettatori, share 6,39%); su Rai3 'PresaDiretta' (1.263.000 telespettatori, share 5,2%); su Retequattro 'Quarta Repubblica' (978.000 telespettatori, share 5,36%); su Tv8 'Gomorra - La serie' (546.000 telespettatori, share 2,28%); su Nove 'The Rock' (467.000 telespettatori, share 2,18%); su La7 'Grey's Anatomy' (449.000 telespettatori, share 2,09%).

Access prime time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene il 18.9% di share, mentre Su Canale 5 Striscia la Notizia il 17.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.4%. Su Italia1 CSI ha registrato il 4.5%, invece Su Rai3 Tutto su mia Madre il 5.1% e Un Posto al Sole il 6.6%.

Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato all’ascolto il 5.1 degli spettatori nella prima parte e il 4.4% nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo il 7.6%. Su TV8 Guess my Age intrattiene l’1.9% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco il 2.1%.