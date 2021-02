Ascolti tv: Quarta Repubblica di Porro scende sotto il 6%. Gruber vola al 10%

Ascolti tv, Il Commissario Ricciardi batte il Grande Fratello Vip 5

Il Commissario Ricciardi con 5.636.000 spettatori e il 23.2% di share vince la prima serata degli ascolti tv di ieri 15 febbraio 2021, battendo il Grande Fratello Vip 5 che ha raccolto 3.483.000 spettatori pari al 20% di share. Sul podio degli ascolti tv va Italia 1 con Transporter 3 che conquista 1.453.000 spettatori col 6%.

Ascolti tv, Porro scende al 5,7%. Presa Diretta al 5%

Su Rete4 Quarta Repubblica di Porro ha totalizzato 1.090.000 spettatori con il 5.7% di share (lunedì scorso 1.283.000 spettatori con il 6.1%), mentre su Rai3 Presa Diretta è stato visto da 1.250.000 spettatori con uno share del 5% (sette giorni fa 1.298.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%). Su Rai2 NCIS ha interessa 997.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su La7 Fuga da Alcatraz raggiunge 708.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 456.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Rocky III piace a 465.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 in prima tv il film Thelma registra 430.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris Zodiac raccoglie 460.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Movie Assalto Finale raccoglie 325.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti tv, Lilli Gruber ad alta quota, vola al 10%. Palombelli al 5,8%

Nell'access prime time in pole i Soliti Ignoti con 4.984.000 spettatori e il 18.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è stato visto da 4.385.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 TG2 Post è piaciuto a 1.047.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 CSI Miami convince 1.236.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Che Succ3de? fa 1.428.000 spettatori con il 5.4%. Un Posto al Sole arriva a 1.802.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli viene seguito 1.547.000 telespettatori (5.8%), nella prima parte, e 1.369.000 (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.770.000 spettatori (10%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 577.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 629.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv, Sette Storie di Monica Maggioni in calo. Cresce Tiki Taka di Piero Chiambretti

In seconda serata cala Sette Storie di Monica Maggioni seguito su Rai 1 da 1.103.000 spettatori con l’8.2% di share (1.191.000 spettatori con il 9.6% di share la scorsa settimana). Cresce su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone visto da 418.000 spettatori con il 6.2% (467.000 ascoltatori con il 5.7% la scorsa settimana). Da segnalare la performance di Mediaset Extra – dall’1 all 1.59 – con la Diretta della Casa del GF Vip che piace a 372.000 spettatori con il 7.9%.