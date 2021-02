Ascolti Tv: Quarto Grado al 6.5% col caso Neumair. Gruber vola al 10.8%

Ascolti Tv, il Gf vince. Quarto Grado al 6,5% col caso Neumair e la morte di Ilenia Fabbri

Il vincitore del prime time di ieri, venerdì 12 febbraio 2021, è su Canale 5 il Grande Fratello Vip, che ha intrattenuto 3.264.000 spettatori registrando il 17.7% di share, seguito da Il Cantante Mascherato, su Rai 1 con 3.441.000 spettatori e il 15.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.483.000 spettatori pari al 5.6% di share e The Resident 1.067.000 (4.7%) nel primo episodio e 913.000 (5.3%) nel secondo. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 1.144.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 644.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Quarto Grado, nella puntata sul caso Neumair e la morte di Ilenia Fabbri, totalizza 1.305.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Propaganda Live lo segue con 1.219.000 spettatori e uno share del 6.4%. Su TV8 Spider-Man registra il 2.2% con 531.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha interessato 544.000 spettatori (2.1%).

Ascolti Tv, vince a mani basse Gruber: record al 10.8%. Bene Palombelli

Su Rai1 Tg1 – Il Governo Draghi intrattiene 3.451.000 spettatori con il 12.7%, superato da Striscia la Notizia che su Canale 5 registra una media di 4.643.000 spettatori raggiungendo uno share del 17%. Su Rai2 Tg2 Post fa il 4.9% con 1.343.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami è seguito da 1.279.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? coinvolge 1.224.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole raccoglie 1.850.000 spettatori pari al 6.8%. Su Rete4 Stasera Italia ha intrattenuto 1.423.000 telespettatori (5.3%) nella prima parte e 1.344.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 è record per Otto e Mezzo di Lilli Gruber che con 2.934.000 spettatori ha raggiunto il 10.8%. Su TV8 Guess my Age intrattiene 642.000 spettatori, 2.4% di share, e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 584.000 spettatori (2.2%).