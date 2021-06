Ascolti tv, Quarto Grado record: Nuzzi fa volare Rete 4. Crozza in replica...

Ascolti tv, Quarto Grado record: Nuzzi fa volare Rete 4 sopra al 12%

Serata fiacca negli ascolti tv per le reti generaliste. In prime time è testa a testa tra Rai1 e Canale 5 venerdì 25 giugno 2021 con Rai1 che propone 'Separati ma non troppo' e registra 1.866.000 pari al 10,7% di share. Canale5 con il debutto di Alessandro Preziosi nella fiction 'Masantonio - Sezione Scomparsi' ottiene 1.688.000 pari al 10,1%.

Lo share top è però di Retequattro con 'Quarto Grado' di Gianluigi Nuzzi che vola al 12,07% (dato più alto delle ultime nove edizioni) con con 1.655.000 telespettatori. Lo spin off a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, “Quarto Grado - Le storie” dal debutto (21 maggio) ha totalizzato una media di 1.725.000 spettatori e del 10.5% di share. Un successo confermato dal record sul totale ascolto di 1.852.000 spettatori, dello scorso 21 maggio.

A seguire, gli altri programmi della prima serata: su Rai2 'Frammenti di memoria' (1.013.000 telespettatori, share 5,66%); su Italia 1 'X-Men - L'inizio' (953.000 telespettatori, share 6,03%); su Rai3 'Atlantic Crossing' (698.000 telespettatori, share 4,27%); su La7 'Gandhi' (484.000 telespettatori, share 3,48%); su Tv8 'Italia's Got Talent' (491.000 telespettatori, share 2,89%); su Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' (343.000 telespettatori, share 1,91%).

Nell'access prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha totalizzato 2.908.000 telespettatori e il 16,07% di share, superando 'Paperissima Sprint' di Canale 5 che ne ha registrati 2.574.000 con il 14,23%. Anche nel preserale il dominio è di Rai1 con 'Reazione a catena', visto da 3.501.000 telespettatori pari al 27,02%. 'Caduta libera!' su Canale 5 ha conquistato invece 1.702.000 telespettatori e il 13,74% di share. Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate le 24 ore, con 2.799.000 telespettatori e il 34,72% di share. Ai canali Mediaset sono andate invece la prima e la seconda serata, rispettivamente con 6.311.000 telespettatori e il 34,93% e con 3.602.000 e il 38,7% di share.