Ascolti tv, Quarto Grado vola ancora sopra il 6%. Conti batte il Gf Vip

Ascolti tv venerdì 8 ottobre

Ascolti tv ieri sera, Tale e Quale Show su Rai1 si è aggiudicato il primo gradino del podio grazie a 4.204.000 telespettatori e al 21,84% di share. Segue ben distanziato Canale5 che con 'Grande Fratello Vip' ha totalizzato 2.641.000 telespettatori e il 17%. Al terzo posto per lo share c'è Retequattro che con 'Quarto Grado' ha registrato 1.077.000 telespettatori e il 6,38%.



Su Rai2 'N.C.I.S.' ha ottenuto 1.172.000 telespettatori con il 5% e, a seguire, 'Bull' con 817.000 telespettatori e il 3,83%. Su Italia1 'John Rambo' è stato visto da 1.125.000 telespettatori pari al 5,06%, mentre su La7 'Propaganda Live' ha interessato 845.000 telespettatori con il 5,18% e su Nove 'Fratelli di Crozza' ha conquistato 1.069.000 telespettatori e il 4,7% di share. Su Rai3 'Vivere' ha segnato il 3,25% di share con 707.000 telespettatori mentre Tv8 chiude la classifica del prime time con 'Gomorra - La serie' visto da 406.000 telespettatori pari all’1,9%.

Ascolti tv access prime time venerdì 8 ottobre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.572.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.803.000 spettatori pari al 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 848.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.189.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.241.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole da 1.639.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.001.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 973.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.730.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età sigla 387.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco raccoglie 429.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 434.000 spettatori (1.9%).



Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate l'intera giornata con 3.279.000 telespettatori e il 34,8% di share. Ai canali Mediaset sono andate invece la prima serata, con 8.099.000 telespettatori e il 35,2% e la seconda serata con 4.432.000 telespettatori e il 39,6%. Per quanto riguarda i complessivi delle generaliste, la Rai ha vinto la prima serata, con 6.726.000 telespettatori e il 29,2%, e l'intera giornata con 2.701.000 e il 28,6%.