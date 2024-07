Ascolti tv, Rai 1 domina gli ascolti di domenica: 9 mln per gli Euro 2024

Ascolti tv ieri 14 luglio 2024: distantissimo al secondo posto il film di Canale 5 con il 7% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv con la finale di Euro 2024. La partita Spagna-Inghilterra è stata vista da 9.420.000 spettatori pari al 52.7% di share. Segue poi Ho cercato il tuo nome su Canale 5 con 1.185.000 spettatori pari al 7% di share. Al terzo posto si piazza Sissi il destino di una imperatrice su Rai3 con 634.000 spettatori per il 3.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 luglio 2024 per le altre reti: Il velo nuziale - Ritorno a Venezia su Rai2 con 461.000 spettatori (2.6%), La leggenda di un amore - Cinderella su Italia 1 con 511.000 spettatori (3.3%), Perfetti sconosciuti su Rete 4 con , Big Wedding su TV8 con 187.000 spettatori (1.1%), Tut Il destino di un Faraone su La7 con 204.000 spettatori (1.8%), Little Big Italy sul Nove con 336.000 spettatori (1.9%).