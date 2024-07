Ascolti tv sabato 13 luglio, Evviva vince col 18.1%. Bene Sky con Wimbledon

Ascolti tv Sabato 13 luglio, il Prime Time

Nella serata di ieri, sabato 13 luglio 2024, su Rai1 Evviva! ha conquistato 2.108.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.209.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 Insospettabile Follia è la scelta di 776.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta ha radunato 968.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rai3 Storia di Nilde raggiunge 407.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Ti amo in tutte le lingue del mondo totalizza un a.m. di 601.000 spettatori (5.1%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 346.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 il Tennis con la replica della finale di Wimbledon Paolini-Krejcikova sigla 132.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Crimini Italiani cattura l’attenzione di 391.000 spettatori con il 3.7%. Sul 20 Kickboker: Retaliation è seguito da 242.000 spettatori (2%). Su Rai4 Departure è scelto da 178.000 spettatori (1.4%). Su Iris Ore 10: Calma Piatta interessa 280.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiMovie Il bambino nascosto raggiunge 139.000 spettatori e l’1.1%. Su Top Crime Poirot ha ottenuto 322.000 spettatori e il 2.6%.

Ascolti tv Sabato 13 luglio, l'Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.108.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 1.859.000 persone all’ascolto (15.2%). Su Rai2 TG2 Post è seguito da 549.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 973.000 spettatori (8%). Su Rai3 Le Ragazze è la scelta di 537.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 541.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 567.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 801.000 spettatori pari al 6.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 554.000 spettatori pari al 4.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 213.000 spettatori (1.8%).