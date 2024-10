Ascolti tv, Reazione a catena? Vincono le 'Sventurelle'. Gerry Scotti in replica e Pino Insegno: chi ha vinto (al fotofinish)

Ascolti tv, Reazione a catena? 'Sventurelle' vincenti. Gerry Scotti in replica e Pino Insegno al fotofinish

La domenica di Rai1 vede un tris di nuove campionesse a Reazione a catena. Il game show di Pino Insegno il 12 ottobre 2024 incorona "Le Sventurelle" - Arianna, Ilaria e Sara (così chiamate per "un gioco di cognomi" e perché "chi per un motivo e chi per un altro, non siamo particolarmente fortunate") - capaci di mettere ko i campioni in carica (ossia "Gli Sconcertati": Walter, Fabio e Gabriele).

Ma la sfida degli ascolti tv nella fascia preserale vede un Gerry Scotti in replica che piazza il colpaccio. Canale 5 infatti viene scelta da 3.218.000 spettatori con il 20.93% e 21.03% di share attiva (per l'antipasto di Gira La Ruota della Fortuna 2.383.000 spettatori con il 18.84%). Un testa a testa con Reazione a Catena che fa qualche spettatore in più (3.319.000 spettatori) e uno share leggermente inferiore (20.76%).





Ascolti tv, Fazio e De Martino e Fazio re della domenica (ma Paperissima cresce)

Tra gli altri ascolti tv, in prima serata Fabio Fazio accelera con il duo Guardiola-Roby Baggio (il suo Che tempo che fa segna una crescita sulla prima puntata stagionale), mentre in access prime time Stefano De Martino vince come sempre in modo netto (Affari Tuoi a 5.306.000 di spettatori con il 26,39% di share su Rai1), mentre Paperissima Sprint cresce su Canale5 (2.727.000 telespettatori con 13,54%) rispetto alla domenica precedente (2.488.000 spettatori con il 12.8%).

Ascolti tv, Verissimo da record per Silvia Toffanin. Maria De Filippi e Mara Venier? I numeri d Amici e Domenica In

Tra i dati Auditel di domenica 13 ottobre 2024 da segnalare il nuovo record di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin - con ospiti Al Bano e la figlia Romina Carrisi, Barbara Palombelli con Francesco Rutelli (oltre alla prima intervista insieme di Eleonora Pedron con il compagno Fabio Troiano) - piazza un colpo da 23.07% di share e 2.244.000 spettatori. Benissimo anche “Verissimo giri di valzer” (2.130.000 spettatori con il 21.38%). In precedenza Amici di Maria De Filippi era stato scelto da 2.730.000 spettatori pari al 23.42%.

Sull'altro fronte, Rai1 con Domenica In di Mara Venier parte a 1.971.000 spettatori con il 15.81%, nella presentazione (dalle 14:02 alle 14:30), tiene 1.992.000 spettatori con il 17.01% nella prima parte, scende a 1.512.000 spettatori con il 15.07% nella seconda parte e chiude a 1.334.000 spettatori con il 13.85% ne I Saluti di Mara (dalle 16:54 alle 17:15). Il passaggio di testimone a Francesca Fialdini vede poi Da Noi… A Ruota Libera essere scelto da 1.501.000 spettatori con il 14.39%.