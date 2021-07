Ascolti tv, Report in replica stravince contro Porro. Temptation Island vola

Temptation Island si aggiudica il prime time negli ascolti tv di lunedì 19 luglio con il 22,95% di share e 3.354.000 spettatori. A seguire su Rai 1 la fiction 'La vita promessa' con il 9,23% di share e 1.716.000 spettatori.

Report (in replica) su Rai3 incassa il 7,81% di share con 1.504.000 spettatori (nella presentazione 894.000 spettatori e il 4,44% di share). Lontana Rete 4 con 'Quarta Repubblica di Nicola Porro che convince 881.000 spettatori con share del 5,94% (la presentazione è stata vista da 1.043.000 con il 5,2% i share.

Tra gli altri programmi della prima serata: Rai 2 per 'Hawaii Five-0' 1.351.000 spettatori e il share 6,66%. Per N.C.I.S. New Orleans 985.000 spettatori e share del 5,31%. Su Italia 1 'Freedom - Oltre il confine' totalizza 875.000 spettatori e il 5,42% di share. Su La7 la pellicola 'L'uomo dalla cravatta di cuoio' raccoglie davanti al piccolo schermo 437.000 spettatori con share del 2,29%. 'Su Tv8 Gomorra - La serie' richiama l'attenzione di 374.000 spettatori con share pari al 2%. Su Nove il film 'Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hill' realizza il 2,2% di share con un pubblico di 400.000 spettatori.

In access prime time su Rete4 Stasera Italia News ha piace a 975.000 telespettatori (5.1%), nella prima parte, e 1.174.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 1.032.000 spettatori (5.2%)