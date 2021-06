Ascolti tv, Report oltre il 9% batte Quarta Repubblica. Palombelli sotto il 5%

La semifinale de L’Isola dei Famosi 15 Canale 5 vince gli ascolti della prima serata di lunedì 31 maggio: ha raccolto davanti al video 2.926.000 spettatori pari al 19.2% di share. Al secondo posto l’Under 21 con la partita Portogallo-Italia su Rai1 ha appassionato 3.084.000 spettatori pari al 13.9%. Al terzo posto su Rai2 Come ti Divento Bella! ha interessato 1.862.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1Homefront ha intrattenuto 1.558.000 spettatori (7%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.160.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione di 14 minuti: 1.673.000 – 6.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.049.000 spettatori con il 5.5% di share (I Saluti di 13 minuti: 370.000 – 4.5%). Su La7 Insonnia d’Amore ha registrato 730.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 la prima stagione di Gomorra – La Serie segna 388.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Australia ha raccolto 265.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai4 Resident Alien registra 288.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai Movie Il Gigante segna 345.000 spettatori con l’1.9%. Su Iris Il patto dei Lupi segna 494.000 spettatori con il 2.3%. Su La5 Ti Va di Ballare? raccoglie 438.000 spettatori e l’1.9%. Su La7D la Nations League di Pallavolo segna 78.000 spettatori e lo 0.3%.

Ascolti tv access prime time di lunedì 31 maggio

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.251.000 spettatori con uno share del 17.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.259.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.056.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.145.000 spettatori con il 5.3%. Un Posto al Sole raccoglie 1.834.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.029.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 1.098.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.772.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 515.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 533.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv preserale di lunedì 31 maggio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.659.000 spettatori (21.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.935.000 spettatori (24.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.398.000 spettatori (12.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.253.000 spettatori (14.8%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 524.000 spettatori (3.8%), NCIS Los Angeles segna 980.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 316.000 spettatori con il 2.3%. CSI ha ottenuto 478.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 le news deiTGR hanno raccolto 2.600.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.079.000 spettatori con il 5.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 853.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 92.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 136.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 286.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti tv seconda serata di lunedì 31 maggio

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 427.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 582.000 spettatori pari ad uno share del 16.3%. Su Rai2 Fuori Tema segna 537.000 spettatori con il 3.9%. A seguire I Lunatici segna 180.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 In Barba a Tutto raccoglie 741.000 spettatori con il 4.9%. Il Tg3 Linea Notte segna 486.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Poliziotto in Prova è visto da 494.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Jenny’s Wedding è stato scelto da 165.000 spettatori con il 3.3% di share.