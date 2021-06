Ascolti tv, Report sfiora il 10%. Porro con Salvini sale oltre il 6%

La partita di Euro 2020 Finlandia-Belgio conquista il primo posto degli ascolti della prima serata di lunedì 21 giugno: ha appassionato 4.175.000 spettatori pari al 19.9% (pre e post nel complesso: 3.042.000 – 15.5%). Su Canale 5 - dalle 21.34 alle 23.46 - Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.670.000 spettatori pari al 9% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.243.000 spettatori pari al 5.7% di share. NCIS New Orleans ha raccolto 1.055.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia 1 La Furia dei Titani ha intrattenuto 809.000 spettatori (4%).

Ascolti tv, Report sfiora il 10%. Quarta Repubblica con Salvini sale oltre il 6%

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.007.000 spettatori pari ad uno share del 9.9% (presentazione dalle 21.21 alle 21.31: 1.563.000 – 7.2%; Report Plus dalle 23.18 alle 23.58: 1.518.000 – 11.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.037.000 spettatori con il 6.3% di share (I Saluti: 411.000 – 6.7%). Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha registrato 692.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 345.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove La Mia Vita è uno Zoo ha raccolto 372.000 spettatori con il 2%. Su Rai4 The Cell – La Cellula registra 332.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco segna 622.000 spettatori e il 3.1%. Su Rai Movie Per un Pugno di Dollari raccoglie 519.000 spettatori con il 2.5%. Su Real Time Vite al Limite e poi ha ottenuto 391.000 spettatori con l’1.9%. Su Sky Cinema Uno la prima puntata di Alfredino – Una Storia Italiana segna 68.000 spettatori e lo 0.3%.

Ascolti tv access prime time di lunedì 21 giugno

Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate registra una media di 2.977.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 932.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 938.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.169.000 spettatori con il 6.1%. Un Posto al Sole raccoglie 1.619.000 spettatori con il 7.7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.024.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.042.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.436.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 439.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 295.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai4 Criminal Minds segna 375.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 185.000 spettatori con lo 0.9%.

Ascolti tv preserale di lunedì 21 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.614.000 spettatori (22%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.489.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.281.000 spettatori (11.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 1.895.000 spettatori (13.5%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 528.000 spettatori (4%), NCIS Los Angeles segna 862.000 spettatori (5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 323.000 spettatori con il 2.6%. CSI ha ottenuto 425.000 spettatori (2.6%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.156.000 spettatori con il 13.9%. Blob segna 842.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 848.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 87.000 spettatori (share dello 0.6%). Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 285.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 Criminal Minds segna 212.000 spettatori e l’1.2%.

Ascolti tv seconda serata di lunedì 21 giugno

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da 950.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Canale 5 Cinema My Love ha totalizzato una media di 566.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1%. Su Rai2 The Blacklist segna 553.000 spettatori con il 3.9%. Belle Così segna 204.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 560.000 spettatori con l’8.1%. Su Italia1 Beowulf & Grendel è visto da 367.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Volano Coltelli è stato scelto da 149.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul Nove Il Codice del Boss segna 157.000 spettatori (2.1%) e 130.000 spettatori (3.4%).