Ascolti tv, Report torna e Rai3 vola oltre il 12%. Porro in calo su Rete 4

Ascolti, La Fuggitiva di Vittoria Puccini batte l'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi

La Fuggitiva si conferma in cima agli ascolti tv anche lunedì 12 aprile 2021. Dopo il buonissimo debutto (5.230.000 spettatori, 21.4%), la fiction di Rai1 con Vittoria Puccini sostanzialmente conferma i numeri anche nel secondo appuntamento e viene vista da 5.079.000 spettatori pari al 20.8%. Staccata (ma in crescita) L'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi che chiude al secondo posto in prime time con 3.439.000 spettatori e il 19.9% di share (una settimana fa: 3.111.000 spettatori e il 17.1%).

Ascolti tv, Report torna e Rai3 vola oltre il 12%

Il podio degli ascolti tv è di Rai3 che festeggia il ritorno di Report di Sigfrido Ranucci con 3.066.000 spettatori e il 12.1% (lunedì scorso le Città Segrete era stato visto da 1.781.000 spettatori con il 7%). Subito dopo ecco Italia 1 con Fast & Furious 5 che piace a 1.540.000 spettatori (6.6%). Rai2 propone il film Troppo Napoletano e segna 1.100.000 spettatori con il 4.3% di share.

Ascolti tv, Nicola Porro in calo con Quarta Repubblica

Su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro (con intervista a Giorgia Meloni) supera il milione di spettatori (1.007.000), ma non il 5% di share (4.8%) e cala rispetto al lunedì di Pasquetta (1.158.000 spettatori con il 5.4% di share). Su Tv8 Quattro Ristoranti di Alessandro Borghese piace a 412.000 spettatori con l’1.6%, su La7 Black Rain – Pioggia Sporca viene visto da 380.000 spettatori con uno share dell’1.6%, mentre Il Monaco sul Nove chiude con 350.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti tv, Lilli Gruber sotto al 7%

In access prime time gli ascolti tv vedono il dominio di Amadeus su Rai1 con i Soliti Ignoti (5.393.000 spettatori, 19.6%), davanti a Canale 5 e Striscia la Notizia (4.662.000 spettatori, 16.9%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber si ferma sotto al 7% (6,9%) con 1.900.000 spettatori. Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli convince 1.364.000 (5.1%), nella prima parte, e 1.198.000 spettatori (4.3%), nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post raggiunge 1.080.000 spettatori con il 3.9%. TG2 Post convince 1.080.000 spettatori con il 3.9%. Bene Rai3 con Via dei Matti numero 0 che viene scelto da 1.326.000 spettatori con il 5.1%.

Ascolti tv, Iannacone batte Monica Maggioni. Chiambretti sfiora il 7,5%

In seconda serata Che Ci Faccio Qui di Domenico Iannacone lancia Rai3 (sulla scia di Report) a 1.438.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai1 Sette Storie di Monica Maggioni viene visto da 851.000 spettatori con il 7.1% di share. Piero Ciambretti con Tiki Taka su Italia1 guadagna 490.000 spettatori con il 7.4%.

Ascolti tv, Tg5 di Mimun sotto ai 5 milioni. Mentana al 6% con il Tg La7

Tra i telegiornali alle 20 vince il Tg1 di Giuseppe Carboni che supera i 6 milioni (6.083.000, 24.3%) staccando il Tg5 di Clemente Mimun che non supera quota 5 mln (4.913.000, 19.3%). Il Tg La7 di Enrico Mentana tocca il 6% con 1.534.000, mentre il Tg2 di Gennaro Sangiuliano alle 20,30 informa 1.862.000 spettatori (6.9%). Alle 19 il Tg3 viene visto da 2.553.000 (13.2%), mentre il Tg4 delle 18,55 raggiunge 798.000 (4.1%)