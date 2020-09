Ascolti tv: sale Stasera Italia, Mario Giordano supera l’8% con Fuori dal coro

La serata-evento "Zero il Folle" raggiunge 2.524.000 spettatori totali nella fascia di prima serata con una share attiva dell'11,13%. Sempre su Canale 5, "Striscia la notizia" raggiunge 4.503.000 spettatori totali ed è il programma più visto dell'access prime-time sul pubblico attivo con il 19,73% di share.

In day-time e preserale, ottimi ascolti per "Mattino Cinque" che registra: prima parte, 18,96% share attiva (877.000 spettatori totali); in particolare, la seconda parte, domina la sua fascia con il 17,63% share individui (813.000 spettatori totali); "Uomini e donne" ottiene 2.693.000 spettatori totali con il 26,27% di share commerciale. "Pomeriggio Cinque" è leader della sua fascia sul pubblico attivo con, prima parte, 16,08% di share attiva, 1.439.000 spettatori totali; seconda parte, 18,91% di share attiva, 1.734.000 spettatori totali; "Caduta libera!" è al vertice sul pubblico attivo con il 21,42% di share e 3.376.000 spettatori totali.

Su Italia 1, in prime-time, bene il film "The War - Il Pianeta delle Scimmie": 1.336.000 spettatori totali con il 12,31% di share sul target 15-34 anni; in day-time, "Sport Mediaset" registra 1.128.000 spettatori totali e il 17,79% di share sui 15-34enni.

Su Retequattro, in access prime-time, molto bene "Stasera Italia" che ottiene: prima parte, 1.157.000 spettatori totali (5,98% di share individui); seconda parte, 1.099.000 spettatori totali (5,82% di share individui); a seguire, il talk di Mario Giordano "Fuori dal coro" registra 976.000 spettatori totali (5,83% di share individui) con picchi dell'8,49% di share e di 1.600.000 spettatori totali.

Su Iris, in prima serata, la pellicola "Tomahawk - Scure di guerra" conquista 455.000 spettatori totali con il 3,02% di share sul pubblico di riferimento. Su LA5, in access prime-time, la riproposizione di "Uomini e donne" segna il 3,60% di share sul target di rete con 352.000 spettatori totali.