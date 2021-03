Ascolti tv, Sanremo 2021 non fa il botto: 46,35%. I picchi d'ascolto con...

ASCOLTI TV, DIODATO E FIORELLO I PICCHI DI ASCOLTO DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2021

I picchi d'ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2021 sono stati, in termini di ascolti tv, di 14 milioni, alle 21.46, quando Amadeus e Fiorello hanno presentato Diodato, e, in termini di share, del 51.90%, alle 23.23 quando Fiorello ha cantato 'Se stasera sono qui'.

Ascolti tv, Sanremo 2021 a 11,1 milioni con il 46,35%. Niente botto nonostante il coprifuoco. I dati Auditel

Il Festival di Sanremo 2021 vince la serata degli ascolti tv ma senza fare numeri clamorosi nonostante il coprifuoco: 11.176.000 spettatori pari al 46.35% di share nella prima parte - dalle 21.36 alle 23.54 - mentre la seconda da 4.212.000 spettatori con il 47.77%, la seconda andata in onda dalle 23.58 all’1.34.

Ascolti tv, Sanremo 2021 perde contro Sanremo 2021 nella prima serata

Nel 2020 la prima parte del Festival sempre con Amadeus e Fiorello aveva avuto 12 milioni e 480mila spettatori con il 51.2%, la seconda 5 milioni 697 mila con il 56.2%. Complessivamente sono 8,4 mln con il 46.6% in questo 2021: furono 10.058.000 spettatori con il 52.2% nel 2020. L'appuntamento con il Primafestival ha ottenuto 1 milioni 841 mila spettatori con il 27.8%. Sanremo Start (dalle 20.50 alle 21.30) ha raggiunto 11 milioni 592 mila spettatori pari al 38.7%.

Ascolti tv, Sanremo 2021: dato peggiore dal Festival 2011 di Morandi

Scorrendo la serie storica degli ascolti festivalieri (non sempre comparabili per come negli anni è mutato lo scenario tv), bisogna tornare al Sanremo del 2011 condotto da Gianni Morandi per trovare una media della prima serata inferiore a quella di ieri. Nel 2011 fu infatti del 46,39% contro il 46,6% di ieri. Ma i precedenti peggiori del dato medio di share di ieri sono tanti e illustri: Antonella Clerici nel 2010 (con il 45,29%), Pippo Baudo nel 2008 (con il 36,46% di share) e nel 2007 (con il 44,82%), Giorgio Panariello nel 2006 (con il 44,45% di share), Simona Ventura nel 2004 (con il 42,48% di share), ancora Baudo nel 2003 (con il 42,55% di share), per citare solo quelli del nuovo millennio.

ASCOLTI TV SANREMO

Sanremo 2020

Conduce Amadeus 10.058.000 spettatori Share 52.2% di share

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 10.086.000 Share: 49.5%

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 11.603.000 Share: 52.1%

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 11.374.000 Share: 50.37%

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 11.134.000 Share: 49.48%

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 11.767.000 Share: 49.34%

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.938.000 Share: 45.93%

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 12.969.000 Share: 48.20%

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 12.764.000 Share: 49.69%

Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 11.992.000 Share: 46.32%

Sanremo 2010

Conduce Antonella Clerici

Spettatori: 10.718.000 Share: 45.29%

Sanremo 2009

Conduce Paolo Bonolis con Luca Laurenti

Spettatori: 10.114.000 Share: 47.93%

Sanremo 2008

Conduce Pippo Baudo con Piero Chiambretti, Bianca Guaccero e Andrea Osvart

Spettatori: 7.680.000 Share: 36.46%

Sanremo 2007

Conduce Pippo Baudo con Michelle Hunziker

Spettatori: 9.760.000 Share: 45.44%

Sanremo 2006

Conduce Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello

Spettatori: 9.141.000 Share: 44.45%

Sanremo 2005

Conduce Paolo Bonolis con Antonella Clerici e Federica Fellini

Spettatori: 12.218.000 Share: 54.78%

Sanremo 2004

Conduce Simona Ventura con Paola Cortellesi, Maurizio Crozza e Gene Gnocchi

Spettatori: 10.104.000 Share: 42.48%

Sanremo 2003

Conduce Pippo Baudo con Serena Autieri e Claudia Gerini

Spettatori: 9.257.000 Share: 42.55%

Sanremo 2002

Conduce Pippo Baudo con Manuela Arcuri e Vittoria Belvedere

Spettatori: 12.461.000Share: 56.22%

Sanremo 2001

Conduce Raffaella Carrà con Megan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi

Spettatori: 12.160.000 Share: 51.98%

Sanremo 2000

Conduce Fabio Fazio con Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre

Spettatori: 15.907.000 Share: 57.18%