Ascolti tv, Scanzi-Travaglio all'1,7%. Brindisi meglio della Palombelli

Ascolti tv, Sabrina Ferilli batte Rai1

Sabrina Ferilli con la terza e ultima puntata di Svegliati Amore Mio vince gli ascolti tv in prime time di mercoledì 7 aprile 2021 con 3.543.000 spettatori e il 15.2% di share per Canale 5. Battuta Rai1 che propone la commedia Modalità Aereo e viene vista da 3.375.000 con il 13.4%.

Ascolti tv, Chi l'ha visto al 13,8% con il caso Denise Pipitone

Chi l'ha visto di Federica Sciarelli torna sul caso di Denise Pipitone e vola alto mandando Rai3 sul podio con 3.137.000 spettatori e il 13.8% (la scorsa settimana fece ancora meglio con 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%). Su Italia 1 Kong: Skull Island ha intrattenuto 1.551.000 spettatori (6.1%).

Ascolti tv, Simona Ventura giù su Rai2

Su Rai2 la seconda puntata di Game of Games – Gioco Loco, con Simona Ventura ottiene 915.000 spettatori e il 3.7% di share e cala rispetto a sette giorni fa (1.267.000 spettatori con il 5.1% di share).

Ascolti tv, Giuseppe Brindisi batte... Barbara Palombelli

Su Rete4 l’esordio di Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi ottiene 788.000 spettatori con il 3.8% di share e fa meglio di Stasera Italia che la scorsa settimana aveva chiuso con 599.000 spettatori e il 2.6% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi piace a 563.000 spettatori con uno share del 3.1%.

Ascolti tv, Scanzi-Travaglio all'1,7%

Su Tv8 il ritorno di Name That Tune con Enrico Papi viene seguito da 499.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi di Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio conquista 457.000 spettatori con l’1.7% (in crescita rispetto a sette giorni fa: 398.000 spettatori con l’1.5% di share). Bene la Champions League su Sky Sport Uno: Bayern Monaco – PSG segna 385.000 spettatori e l’1.4%.

Ascolti tv, Lilli Gruber al 7,1%

In access prime time dominano Amadeus con i Soliti Ignoti su Rai1 (4.880.000 spettatori, 17.7%) davanti a Striscia la Notizia su Canale 5 (4.455.000 spettatori, 16.1%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber sfiora i 2 milioni (1.952.000 spettatori, 7.1%) e sta davanti a Stasera Italia di Barbara Palombelli su Rete 4 (1.147.000 con il 4.3% nella prima parte e 992.000 con il 3.6%, nella seconda parte). TG2 Post fa 1.036.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.511.000 spettatori con il 5.7%.

Ascolti tv: bene Storie Italiane, Juventus-Napoli e Milo Infante

Tra gli altri programmi della giornata, vola Storie Italiane alla mattina (1.206.000 spettatori, 20.2%) e va in gol Sky Sport nel preserale con Juventus – Napoli (606.000 spettatori, 2.8%). Bene Forum nel mezzogiorno di Canale 5 (1.727.000 telespettatori con il 17.9%). Bene Milo Infante su Rai2 con Ore 14 (832.000 spettatori, 5.2%).

Ascolti tv, Maurizio Costanzo batte Bruno Vespa

In seconda serata Maurizio Costanzo batte Bruno Vespa. Su Rai1 Porta a Porta ottiene 741.000 spettatori con l’8.4% di share, su Canale 5 Maurizio Costanzo Show arriva a 1.253.000 spettatori con il 14.1%.